Candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, și-a reiterat angajamentul de a reforma administrația publică, anunțând că va forma o echipă de profesioniști selectați exclusiv pe baza competenței, indiferent de culoarea lor politică.

Prioritatea: București, nu partidul

Alexandrescu a subliniat că obiectivul său principal este îmbunătățirea Capitalei, nu executarea ordinelor politice, atacând astfel percepția de subordonare față de partide:„Eu nu mă duc acolo să primesc ordine, mă duc acolo să fac ordine.”

Ea a menționat deja nume de specialiști pe care i-ar putea include în echipa sa, precum Dian Popescu, Petișor Peiu, Gheorghe Piperea și chiar Mihai Enache (fost candidat AUR), subliniind că „cei care sunt cei mai buni pe domeniul respectiv vor avea ușa deschisă la mine.”

Atac direct la Nicușor Dan și mafia imobiliară

În cadrul discuției, Anca Alexandrescu l-a acuzat direct pe actualul primar, Nicușor Dan, că, deși s-a prezentat ca independent, a primit de fapt „ordine” să nu acționeze.

Ea consideră că nefinalizarea Planului Urbanistic General (PUG) al Capitalei nu este o simplă neglijență, ci o acțiune deliberată care servește interese obscure. „Dar Nicușor Dan, independent, n-a primit ordine? Dar și asta este un ordin, să nu facă nimic. Planul Urbanistic General pe care nu l-a făcut e un ordin să nu-l facă tocmai pentru ca mafiile imobiliare din București să-și facă de cap în continuare,” a conchis Alexandrescu.