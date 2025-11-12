Anca Alexandrescu a cumpărat flori de la o bătrânică, apoi le-a dăruit oamenilor din jur, stârnind zâmbete și reacții pozitive.

Gestul său a fost primit cu entuziasm de cei prezenți, care au apreciat apropierea directă a candidatei față de problemele comunității. Spre deosebire de ceilalți competitori la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a ales să fie prezentă în mijlocul oamenilor, să le asculte nemulțumirile și să discute deschis despre dificultățile cu care se confruntă locuitorii Bucureștiului.

Prezența ei în Piața Rahovei a fost interpretată de mulți drept un semn al dorinței de a rămâne aproape de cetățeni, dincolo de campanii, promisiuni și discursuri politice.

Anca Alexandrescu este din nou în mijlocul bucureștenilor: Când voi ajunge la Primărie, voi deschide ușile pentru cetățeni, nu pentru șmecherii