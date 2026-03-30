Anca Alexandrescu: ”Deciziile Coaliției, în defavoarea românilor. Țările UE reduc prețul la pompă, România nu”

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, reacționează dur după ce Coaliția nu a luat nicio decizie pentru reducerea accizei la pompă în urma ședinței care a durat trei ore. Într-o intervenție în direct la Realitatea PLUS, jurnalista susține că guvernanții nu fac nimic pentru a ajuta cetățenii, în timp ce alte țări au redus TVA pentru carburanți. De altfel, Anca Alexandrescu a dezvăluit și cât a plătit ea pentru un plin. 

„Actualul Guvern este împotriva românilor și este o șleahtă de trădători. Iartă-mă că folosesc acest limbaj, dar despre asta este vorba. Absolut toate țările și-au protejat cetățenii și economia, la noi toate deciziile din ultimele luni, cu precădere în ultima lună de când a început și războiul din Iran, sunt luate în defavoarea românilor și în defavoarea economiei românești.

De asta spun că este o șleahtă de trădători. Nu-i interesează decât să rămână la putere. O să fac diseară o analiză, astăzi întâmplarea a făcut să și alimentez la pompă. 114 lei numai TVA-ul! De ce nu se reduce TVA-ul? Astăzi, Norvegia, care nu are probleme, a redus TVA-ul la zero pe produsele petroliere, în condițiile în care nu au o problemă cu prețul.

M-am uitat la Moldova. Este posibil ca o țară care depinde de livrări de la noi să aibă un preț la carburanți mai mic decât România? Astăzi, prețul în Moldova este echivalentul a 8,06 lei românești, iar noi plătim 10,4 lei, cu atât am alimentat astăzi la motorină”, a declarat Anca Alexandrescu. 

 