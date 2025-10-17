”Nu vreau să mă pripesc să fac niciun fel de acuzație la adresa nimănui. Cu o singură excepție, atâtat timp cât Arafat ne înnebunește dimineață, la prânz și seară cu prevenția, cu achizițiile, cu tot ce a făcut, cum a pregătit, cum este cel mai bun serviciu, Arafat este primul care ar trebui să plece, după primele concluzii pe care le-am văzut.

Oamenii care locuiesc în acel bloc încă de ieri dimineață, de la ora 08:30, au sunat la 112, cei de la ISU au fost acolo, au venit cei de la gaze, au venit și cei de la electricitate. În continuare mirosea a gaz, era fum, pentru că am văzut postarea unei doamne, care locuia în acel bloc, făcută ieri, plină de furie.

O zi întreagă au dat 100 de telefoane, mirosea, era fum. Au venit unii de la energia electrică....o bâlbâială inadmisibilă. Dacă aveam un serviciu profesionist, cei sesizați, autorităție statului nu ar fi plecat de acolo până când nu ar fi văzut soluția tehnică găsită este cea a rezolvat problema, având în vedere faptul că era un bloc uriaș.

Mai mult de atât, dacă întradevăr erau atât de bine pregătiți, cum spune domnul Arafat, și aveau un șef cu cap, ar fi trebuit să evacueze încă de ieri blocul respectiv pentru a reuși să găsească de unde venea problema. Așa s-ar fi putut evita tragedia.

Am văzut zilele trecute așa-zisa mobilizare. A arătat cât de praf sunt autoritățile și cât de praf a ajuns armata. În fruntea ei au fost puși niște oameni care nu au nicio legătură cu acest domeniu, profesioniștii au fost înlăturați în acești ani.

Astăzi am văzut cum funcționează autoritățile. Deși, inițial nu au vrut să spună ce s-a întâmplat ieri, s-a aflat atunci când a apărut postarea locatarei din blocul respectiv. Normal ar fi fost ca de la prima oră Arafat să informeze că au știut încă de ieri că acolo existau probleme.

Țara asta este eșuată! Ce reacție să aibă Ilie Bolojan? Am văzut tupeul inadmisibil că îi certa pe oameni că nu au asigurarea aceea obligatorie. Probabil că unii dintre ei nu au avut asigurarea obligatorie, dar asta face parte tot din educația pe care ar fi trebuit să o facă statul român.

Asta este treaba autorităților române, să îi învețe pe oameni să prevină, să îi învețe ce însemană pericolul și mai ales să ia măsuri înainte să se întâmple astfel de tragedii”, a declarat Anca Alexandrescu.



