„Draftul făcut de FPPG. Această Federație Patronală Petrol și Gaze a fost condusă de dl Maximescu, vicepreședintele de la OMV, ei au înființat-o. EI controlează această asociație. De ce vine de la OMV. Pentru că din asociație fac parte și societăți românești: Romgaz, Transgaz... Draftul a fost scris în limba engleză”, a spus Anca Alexandrescu.

„Sunt modificări la Legea minelor pe care le propune guvernului, le spune guvernului ce să facă. Cum vor să `ciordească și apele termale”, a intervenit expertul în energie Dian Popescu.

„Ambasada SUA, de 15 ani, se lupta impotriva aparitiei unei legi a lobby-ului, cu dinții și ghearele. Ultimii patru ambasadori s-au luptat cu dinții și cu ghearele să nu apară această lege, că prin această lege le scoate la suprafață tuturor, dar cei mai mulți sunt din SUA,rețelele de relații”, a spus H.D. Hartmann.

CE VREA SĂ FACĂ OMV CU APELE TERMALE DIN ROMÂNIA

„De ape termale se discută la nivel global. Este o sursa de energie foarte bună. Cum te duci într-o groapă în pământ, are 3 grade pe 100 de metri. Pământul e fierbinte, la 3.000 de metri are sute de grade, o scoți la 100 de grade. Scoți apa la 100 de grade, se răcește, bagi alta se răcește la 100 de grade, vii sus cu apă la 100 de grade. Iei căldura din interiorul pământului. Apele termale găsești și mai la suprafață, cum găsești la Băile Felix.

Ce au făcut? Ei au deja sonde pe teritoriul României și vor să se ducă la ANRM să le spună: Nu mai scoateți apele termale la licitație, pentru că vor veni mulți. Americani isunt foarte atenți la apele termale. Nu mai scoateți la licitație să vină și alți competitori. Noi tot avem săpături, alea de la Boțești..., le ridicăm și luăm ape termale și nu mai participăm la licitație. De ce să mai luăm licență? ANRM le spune: NU, voi aveti petrol si gaze. Pe ei ii interesează că dacă tot au licență de exploatare pe zăcăminte la adâncime, să ia în considerare inclusiv apele termale. Problema e alta, ANRM spun nu, scoatem la licitație și veniți cu sonde noi, ceea ce ei nu vor, adică și investiți. Sondele de petrol le pastram în stocuri, în rezervă. În cazul ăsta scoateti la licitație zăcămintele de ape termale. Ei au spus că legea minelor e veche. Într-adevăr”, a spus Dian Popescu.

„Dar această federație dă indicații Guvernului României, la fiecare alineat, cu subiect și predicat”, a comentat și Anca Alexandrescu.

„Pregătesc modificarea Legii minelor către Guvernul României. Ministerul Energiei o va aviza. Legea offshore tot de la OMV a venit făcută”, a anunțat Dian Popescu.

„Într-o lume normală, civilizată, patronatul de ramură se adresează guvernului respectiv. Problema e că e comandă guvernului respectiv și guvernul execută sau se adresează cu o anumită viziune și guvernul respectiv are capacitatea să judece lucrurile în baza Constituției și a intereselor cetățenilor României ca să facă o anumită lege. (...) Peste tot în lume și firmele de lobby și patronatele vin și propun. Nu un proiect de lege gata făcut. E logic într-o societate dezvoltată ca patronatele să vină să pună o problematică pe masă, să aibă niște doleanțe. Problema e că aici se vine și se dă cu pumnul în masă și ia, mută. (...) Specialiști în domeniul minelor, în petrol, cetățeni pot discuta cu senatori, deputati sa scrie articole si ei sa aibă o inițiativă legislativă. Exista asta la noi?”, a intervenit și analistul Dorin Iacob.

„(în draft) se spune o nouă tehnologie a fost implementată recent. (...) în cogenerare de electricitate și căldură. Acest sistem va permite celui care pune mâna pe sondele, pe dreptul de a face gaura în pământ, acea companie va pune mâna pe întreg sistemul. Orice sursă de căldură sau energie pe teritoriul României. Practic își cumpără o țară”, a comentat și H.D. Hartmann.

Dorin Iacob: „Deci vrea să controleze ca un monopol orice sursă sau resursă de energie de pe teritoriul patriei noastre”.

„Iar firma de avocatură (Linklaters, n.r.) s-a mai ocupat cu: privatizarea Petrom, Distrigaz nord, Distrigaz sud, Mobifone către Vodafone, OTP Bank, ING Securities Romania, deci lucrează științific pe teritoriul României”, a anunțat Dorin Iacob.

„Documentul în română care însoțește proiectul FPPG are titlu trimis către mai multe societăți: Înființare grup de lucru actualizarea și modernizarea legii minelor. Deci ei au înființat acest grup de lucru. O preocupare prioritară este crearea unui cadru legislativ in domeniul energiei .

Modernizare e necesara pentru noi tehnologii. Ei vorbesc ca și cum ei reprezintă Guvernul României și ei fac această lege, nu Parlamentul, nu Guvernul. Modernizarea acestei legi este esențială pentru a introduce noi tehnologii și a stimula investițiile în sectorul energetic. Noi tehnologii, atenție. Apele termale. Pentru a ne asigura, ne-am dori să includem experti FPPG în grupul de lucru care sa se alăture acestui grup membri din compania dvs. (...) În cazul în care sunteți de acord, vă rugăm să ne transmiteți nominalizările dvs până cel târziu marți, 7 martie 2023. (...)

În acest mail lipsește o precizare esențiala. Noi vrem să propunem niste modificări. Lipsește. Ei vorbesc de faptul ca sa ne asiguram ca ne va fi util. Eu stiam ca grupurile de lucru se fac la guvern”, a avertizat Anca Alexandrescu.

„Ca să vedeți cum se fac legile în România. Au facut următorul pas - au pus mâna pe capacitățile de petrol si gaze, de producere de energie, esentiale, capacitățile care în momente de siguranta, clima defavorizată, momente de criză, au pus mana pe capacitățile energetice, singura energie care a mai ramas e energia termală, e de viitor. Cu banii României au pus mâna și pe 1000 de MWh de solar. Tot cu banii României veniti prin PNRR. Și a dus după fentă pe mulți acum două luni când au zis ca ne vom retrage din România. Și presa a inceput o miscare ca vrea OMV sa se retraga. Cum să plece de la așa ceva?! (...) Dian Deci ei inchid termocettralele””, a explicat Dian Popescu.

Faptul că în țara noastră nu exista un control , verificare a impozitelor apare notat în mesajul FPPG, observat de H.d. Hartmann.

„Nu vom plati niciun fel de impozite si taxe pe așa ceva în România, iată fraza: As such, we should have no royalty or other form of overcharging in Romania”, pusă, presupun, de dl Atanasov, in numele Petrom, a spus H.D. Hartmann.

Mai departe, Hartmann observă în documentul FPPG că e posibil să fie luate și termocentralele.

„Dacă noi vom înlocui energia din cărbune, această propunere vine la momentul corect. Dacă vorbim de căldură, este una din opțiuni, dar e și capacitatea, potențialul pentru conversia în putere electrică. E un document de lobby? Avem o lege de acest fel?!”, a reluat Hartmann citând din documentul FPPG.