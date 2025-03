”Fac exact ce am făcut și anul trecut. Anul trecut, și îi mulțumesc domnului Călin Donca că a arătat public acest lucru, pe data de 19.11.2024, am postat pe pagina mea de socializare că cer SRI-ului să verifice cine este ”BogPR” și de unde sunt banii care sunt băgați în campanie, pentru influenceri, pe numele lui Călin Georgescu. Atenție! Nu pentru Călin Georgescu, ci pe numele lui Călin Georgescu.

Am pornit această chestiune atunci de la un video care a apărut în spațiul public cu unul din membri clanului Pian care îl susținea pe Călin Georgescu. Cineva mi-a trimis această informație că cineva bagă bani și că în spatele campaniei lui Călin Georgescu este ”BogPR”. Atunci am cerut SRI-ului să verifice. Atenție! 19 noiembrie 2024, deci cu 5 zile înainte de alegeri.

Dacă astăzi au venit autoritățile și au spus că domnul Bogdan Peșchir a făcut ceva în neregulă și înțeleg că sunt acuzată că din cauza mea s-au făcut aceste investigații, păi dacă postările mele sunt atât de influente și la autorități, eu întreb, în primul rând autoritățile: De ce nu s-au autosesizat, atunci, imediat, pe 19 noiembrie și au lăsat să se desfășoare primul tur al alegerilor și abia după ce au văzut că domnul Călin Georgescu a intrat în turul 2 și că are șanse să câștige președinția României sau dus către acea zonă? Au început să facă investigații abia la începutul lunii decembrie și atenție, eu nu îl acuz de nimic pe domnul Bogdan Peșchir.

După cea am investigat am aflat că dânsul băga bani în campanii de ani de zile și a făcut numeroase acțiuni prin care a susținut și cântăreți, mai multe categorii de oameni. Bun, merg mai departe cu teoria mea și vă spun următorul lucru: Dacă atunci s-ar fi verificat și ar fi fost ceva în neregulă nu ar fi ajuns astăzi aici. De unde până unde se face legătura cu domnul Călin Georgescu? Pentru că eu am văzut acum că toată lumea se duce, mă rog nu toată lumea cei care m-au atacat pe mine, se duc și către Cristela Georgescu.

Eu vă spun că am vorbit cu echipa domnului Călin Georgescu și cu Cristela Georgescu, nu a avut niciodată nicio legătură cu Bogdan Peșchir și întrebarea mea este următoarea: Cine a orchestrat această campanie, așa-zis în interesul domnului Georgescu? Dar de fapt, eu trag concluzia că nu era în interesul domnului Georgescu, ci în interesul unui alt candidat și aici coroborez cu informațiile date de SRI în CSAT, care au fost desecretizate și anume: Firma angajată de PNL, care a plătit campanie pentru Călin Georgescu ca să ia voturi de la George Simion pentru a intra domnul Nicolae Ciucă în turul 2.

Atunci, am următoarea întrebare: De ce firma PNL, care a fost angajată și a constatat SRI că a făcut campanie sau a plătit influenceri, nu este anchetată și nimeni nu este arestat, este arestat Bogdan Peșchir? 2. De ce nu se sesizează SRI-ul și alte instituții ale statului, astăzi când domnul Nicușor Dan a spus cu subiect și predicat aseară, la un post de televiziune, faptul că el asta face. A găsit niște băieți deștepți, care au cumpărat niște influenceri, care fac campanie voluntară. Adică, fix lucrurile de care este acuzat domnul Călin Georgescu. Adică, să înțeleg că doar domnul Georgescu sau orice s-a făcut în numele domnului Georgescu de către niște persoane pe care nici măcar nu le cunoștea este ilegal, dar ce se face în numele domnului Nicușor Dan nu este ilegal?

Eu cred că este o gașcă, care încă de la alegerile de anul trecut, au pus la cale niște campanii fără să aibă legătură cu candidatul Călin Georgescu pentru a servi altui candidat și anume, Nicolae Ciucă. Acum, cred că în aceleași găști sunt șanse să se facă același lucru, dar deja este haos pentru că au pierdut controlul, pentru domnul Ponta și pentru domnul Nicușor Dan.

Eu cer public instituțiilor statului român, repet dacă postările mele sunt atât de influente la nivelul instituțiilor statului român, să verifice atât campania domnului Victor Ponta, cât și campania domnului Nicușor Dan. Ca să fie corecți și să vedem că instituțiile statului sunt corecte și nu au o problemă doar cu cei care îl susțin pe Călin Georgescu voluntar, pentru că oamenii aceia nu au fost puși de echipa lui Călin Georgescu și nu li s-a oferit vreun ban din partea lui Călin Georgescu”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.