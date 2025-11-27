”Bună ziua, sunt în calitate de cetățean, nu îmi închideți microfonul. Am încercat și săptămâna trecută să vin să vorbesc. De ce îmi închideți microfonul? Sunt cetățean al Bucureștiului, plătesc taxe și impozite și dumneavoastră sunteți aleși aici ca să răspundeți cetățenilor.

De ce nu mă lăsați să spun ce am de spus, săptămâna trecută am venit, am stat 2 ore în holul Primăriei Capitalei, nu am găsit pe nimeni”, a declarat Anca Alexandrescu.

Candidata independentă la Primăria Capitalei a fost întreruptă de unul dintre consilieri care a spus: ”Avem întrebări și interpelări, dumneavoastră ați venit și v-ați așezat în față, ca să înțeleagă toată lumea și inclusiv în live (n.r., Facebook), și ați preluat microfonul. Eu o să vă las să vorbiți”.

”Nu îmi faceți un serviciu, este o obligație a dumneavoastră. (...) Vreau să vă pun câteva întrebări pentru că am asistat timp de o oră la această discuție, la această ceartă politică”, a spus Anca Alexandrescu.

Deranjat de remarca candidatei independente, un consilier i-a răspuns: ”Nu suntem la Realitatea TV”.

Fosta jurnalistă nu s-a lăsat intimidată și i-a întrebat pe membrii Consiliului General al Municipiului București: ”Cum veți rezolva problema blocurilor din Prelungirea Ghencea și a cetățenilor care au primit repartiții încă din anul 2020?

Când veți aloca banii necesari pentru persoanele cu dizabilități din București, sunteți în urmă cu 17 luni la plata acestor ajutoare”.