„Este ireal ca, în centrul Bucureștiului, să întâlnești așa ceva. După atâția primari, nimeni n-a fost în stare să asfalteze o stradă care are doar 130 de metri. În condițiile în care există proiectul tehnic făcut, cu un cost de 500 de mii de lei. Acum două seri, cei de la Administrația Străzilor au asfaltat vizavi o stradă deja asfaltată. Însă această stradă, veșnic neasfaltată, pare că e uitată de toată lumea. Dacă vă uitați în dreapta, este Spitalul Colțea, ca să fie foarte clar unde ne aflăm: în mijlocul Bucureștiului.”

„Și aici este un hotel, ca să ne înțelegem, un hotel nou-nouț, abia deschis. Asta văd turiștii în centrul Bucureștiului. Ne întoarcem la București, venim la București, aici, în capitala României. De aici începe schimbarea” a declarat Anca Alexandrescu.