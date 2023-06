Anca Alexandrescu a ajuns, miercuri, la Prahova pentru o anchetă explozivă referitoare la deșeurile toxice, o afacere de zeci de milioane de euro.

„Am luat-o din aproape în aproape, e o muncă de un an de zile. E interesant că am pornit de la o declarație a consilierului Alin Șerbănescu. Acum două săptămâni am descins la Ministerul Transporturilor și l-am întrebat pe consilier, fost angajat CNAIR, unde se face decontaminarea. CNAIR refuză să-mi mai răspundă la solicitările în legătură cu acest contract în valoare de 30 mil. euro. Întai mi-au răspuns, când făceam emisiuni despre cum plăteau 200 mii euro/lună la Euroconstruct, firma lui Besciu. Mi-au zis că nu pot să ne mai răspundă pentru că e un proces pe rol. Ieri, după ce le-am trimis dovada că am primit de la agenția de mediu Cluj, de la Primaria Moldov, de la APM Prahova, faptul că nu se poate face aici decontaminarea, ci doar transportul deșeurilor si nimeni nu stie ce se întampla cu cei 30 milioane euro care se plătesc, cei de la CNAIR mi-au zis ca nu pot sa ne raspunda pana nu luam acordul domnilor de la Ecomaster si OIL depol. Foarte interesant e ca aceasta firma in fata careia ne aflam avea portile deschise. Am intrat, am intrebat... pana am mers la masina au inchis portile. N-a venit nimeni deocamdată”, a spus Anca Alexansrescu, la Prahova.

„Iată, în acest moment vine un camion... sa vedem daca va intra. Banuiesc ca e cu deseuri. Încerc sa merg sa vedem de unde vine.

Ce aveți în transportul acesta? Pământ contaminat? Știți cu ce este contaminat și de unde provine acest pământ? Nu știți? Este de pe Autostrada Transilvania.

De un an de zile am trimis solicitari, am ridicat semne de intrebare. Cei de la CNAIR ne ascund contractul. Cei de la garda de mediu nu ne-au luat in seama decat azi cand am venit la fata locului, am văzut camioanele care veneau de la Cluj si am sunat la 112. Altfel nu s-ar fi intamplat nimic”, a mai relatat Anca Alexandrescu.

„Între timp a sosit si garda de mediu. Au intrat cu totii înauntru, si cei de la politie si cei de la substante periculoase. Au venit niste reprezentanti. Le-am arătat raspunsurile. E clar, aici nu se poate face decontaminarea, e evident. Doar transport. Contractul pe care CNAIR il are e pentru decontaminare. Desi sutin ca au autorizatie, toti ne-au zis ca nu. Din informațiile noastre, contractul de 30 milioane euro facut de CNAIR, din subordinea lui Sorin Grindeanu, cu asocierea de firme, e pentru transportul a 65 mii tone de deseuri periculoase infectate cu hch si mercur”, a mai spus Anca Alexandrescu.