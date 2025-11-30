Șeful ANAF, Adrian Nica, a confirmat că instituția desfășoară în prezent controale la 49 de persoane și are în procedură de analiză încă 300, vizând nereguli legate de achiziția de mașini de lux. Cu toate acestea, el a admis, la un post TV, că „Nu am confiscat, până la prezenta dată, nici o mașină.”

Cum se evită confiscările. Cazul Dani Mocanu

Nica a explicat că lipsa confiscărilor se datorează faptului că persoanele vizate își înstrăinează rapid bunurile imediat ce sunt supuse controlului. Acesta a dat exemplul manelistului Dani Mocanu, care ar fi transferat activele sale înainte de emiterea titlului de control.

ANAF pregătește însă un nou mecanism care vizează și persoanele care cumpără bunuri prin „tranzacții fără substanță”, adică fără ca banii să fie transferați efectiv. Adrian Nica a promis că rezultatele se vor vedea în scurt timp: „În cel mult două săptămâni, vom prezenta câte mașini vor fi confiscate. Avem persoane interesante. Rezultatele vor fi făcute publice după finalizarea acțiunilor.”

Ce salarii au inspectorii ANAF

Șeful ANAF a abordat și dificultățile cu care se confruntă angajații care efectuează aceste controale, confruntându-se adesea cu contribuabili care nu și-au plătit taxele niciodată. El a precizat că salariul unui inspector ANAF care nu ocupă funcții de conducere este de aproximativ 7.400–7.600 lei lunar.

Pentru a evita agresiunile și situațiile tensionate, ANAF a adoptat metoda controalelor încrucișate, aducând inspectori din alte județe. Această procedură, deși implică costuri suplimentare de deplasare suportate din buget, asigură „siguranța angajaților și integritatea controlului”.