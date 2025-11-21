Cum funcționează noul mecanism

În momentul în care un contribuabil cu datorii emite o factură către un client, documentul ajunge imediat în e-Factură. ANAF poate vedea cui este adresată factura și ce sumă urmează să fie plătită. Înainte ca banii să ajungă la debitor, Fiscul poate dispune poprirea direct pe numele terțului plătitor. Practic, veniturile nu mai pot fi ascunse prin contracte sau întârzieri artificiale.

În primele șase luni ale anului, prin popriri la terți s-au recuperat doar 272,3 milioane de lei, comparativ cu 2,92 miliarde de lei prin blocarea conturilor bancare.

Datele oficiale despre e-Factură

Platforma e-Factură, gestionată de Ministerul Finanțelor, este sistemul unic pentru transmiterea și validarea facturilor electronice. Până acum, au fost procesate aproximativ 1,5 miliarde de documente. Integrarea acestor date în mecanismul de executare silită elimină aproape complet limitele vechiului sistem.

Contribuabilii și realitatea plăților

Statisticile arată că majoritatea contribuabililor își achită datoriile imediat după primirea somației, fără să ajungă la poprire. În primul trimestru, din 12,3 miliarde lei încasați prin executări silite, peste 8 miliarde au fost plăți voluntare. Totuși, noul mecanism oferă ANAF posibilitatea de a interveni rapid în cazurile unde debitorii încearcă să amâne sau să ascundă veniturile.

Ce urmează pentru sistemul fiscal

Strategia ANAF prevede extinderea integrării digitale. Urmează conectarea în timp real cu e-Transport, RO e-Sigiliu, casele de marcat electronice, registrele bancare și bazele de date ale companiilor mari și mijlocii. Acest ecosistem va permite o executare mai eficientă și va reduce evaziunea fiscală, limitând posibilitatea ca debitorii să își ascundă veniturile prin artificii contabile.

Alternative pentru firmele cu dificultăți

Pentru companiile care întâmpină probleme financiare, legislația oferă soluții precum eșalonarea obligațiilor fiscale, reeșalonarea simplificată sau amnistia dobânzilor și penalităților în cazurile prevăzute de lege. Noul mecanism nu adaugă riscuri suplimentare pentru firmele corecte, ci doar accelerează procesul de recuperare a datoriilor restante.

