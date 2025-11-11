În această etapă, ANAF a demarat colectarea de date de la direcțiile locale de taxe privind mașinile de mare valoare înmatriculate. Pe baza acestor informații, se stabilește un prag de referință, iar inspectorii vor analiza situația financiară a fiecărui proprietar, urmărind discrepanțele dintre bunurile deținute și veniturile declarate oficial.

„Am luat fiecare județ în parte și am stabilit un număr egal de contribuabili care vor fi verificați. Dacă identificăm fapte de evaziune fiscală, aplicăm măsurile legale: sechestru pe bunuri și sesizarea organelor competente,” a avertizat Adrian Nica, președintele ANAF.

Controale extinse: De la DNA la camere de supraveghere

Verificările fac parte dintr-un plan amplu de combatere a evaziunii, cu o colaborare activă cu Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Pe lângă proprietarii de mașini scumpe, ANAF vizează și saloanele de evenimente care declară că nu au activitate, deși organizează nunți și botezuri. În aceste cazuri, inspectorii folosesc metode neconvenționale. Analizează imaginile de pe camerele de supraveghere și verifică postările de pe rețelele sociale pentru a identifica evenimente nedeclarate.

„Am întâlnit cazuri în care patronii susțin că nu au avut activitate, dar în pozele postate online sau în înregistrările video se vede clar că au avut loc evenimente,” a precizat Adrian Nica.

ANAF sune că vrea digitalizare și echitate fiscală

Șeful ANAF a subliniat că instituția va continua verificările cu o analiză detaliată pe județe, confirmând că are „multe investigații în curs” și o colaborare permanentă cu celelalte instituții ale statului. El a comparat, metaforic, relația dintre ANAF și Guvern: „O să vedeți că ANAF va colecta!”.

Adrian Nica a asigurat că ANAF va ținti contribuabilii cu un comportament inadecvat din punct de vedere fiscal, care fac concurență neloială, dar că „pe contribuabilul onest încercăm să-l vizităm cât mai puțin, poate chiar deloc.” Instituția se bazează pe digitalizare pentru a face analize clare și țintite și promite să transparentizeze zonele de risc identificate în viitor.

De asemenea, Nica a menționat că se lucrează la o analiză mai aprofundată a rambursărilor de TVA pentru a diferenția mai bine contribuabilul de bună-credință de cel implicat în scheme de fraudă.