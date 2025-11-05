Zohran Mamdani este primul primar musulman din istoria orașului New York, după ce l-a învins pe contracandidatul său Andrew Cuomo. Oponentul socialistului a fost susținut de Donald Trump, despre care președintele SUA a declarat: „Aș prefera să văd învingător un democrat, care are un palmares de succes, decât un comunist fără experiență și cu un palmares de eșecuri totale și complete.” În acest context, apropiații lui Donald Trump spun că amenințările președintelui de a tăia fondurile federale către orașul New York trebuie luate în serios, din moment ce Zohran Mamdani a câștigat alegerile.

”În acest moment de beznă, de întuneric politic, New York-ul va fi lumina. Aici credem în a-i apăra pe cei pe care îi iubim. Fie că ești imigrant, membru al comunității Trans (n.r. transexual) sau una dintre numeroasele femei de culoare pe care Donald Trump le-a concediat de la un loc de muncă federal”, a declarat Zohran Mamdani în cadrul discursului său după aflarea rezultatului alegerilor.

Zohran Mamdani este un american născut în Uganda cu origini indiene și membru al ramurii socialiste a Partidului Democrat, rivalii republicanilor conduși de Donald Trump. Acesta a reușit să câștige alegerile cu un mesaj despre justiție socială și reducerea costurilor de trai dintr-unul dintre cele mai scumpe orașe ale lumii. Socialistul a avut un mesaj direct pentru președintele SUA, în timpul discursului său de după victorie.

„La urma urmei, dacă cineva îi poate arăta unei națiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este orașul său natal. Așadar, Donald Trump, din moment ce știu că mă urmărești, am patru cuvinte pentru tine. Dă volumul mai tare. New York rămâne un oraș al imigranților, un oraș construit de imigranți, alimentat de imigranți și începând din seara asta, condus de un imigrant.”

Președintele SUA a reacționat la victoria socialistului în orașul său natal printr-un mesaj scurt și subtil. „Deci, așa începe...” a scris președintele SUA într-o postare pe o rețea socială.

Printre promisiunile făcute de Zohran Mamdani către cetățenii New Yorkezi se numără transport în comun gratuit, îngrijire gratuită a copiilor, apartamente noi și un salariu minim mai mare, finanțat din noi taxe pentru bogați.

