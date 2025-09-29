Ambulanțier înjunghiat cu un cuțit de vânătoare, în drum spre spital, de un pacient cu probleme psihice care își aprinsese o țigară în mașină

Incident grav, în noaptea de duminică spre luni, în Sighetu Marmației. Un angajat al Serviciului Județean de Ambulanță (SJA) Maramureș a fost înjunghiat cu un cuțit de vânătoare de un pacient pe care îl transporta din Baia Mare la secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Sighet.

Bărbatul, cunoscut cu afecțiuni psihice, fusese trimis pentru expertiză medicală de specialitate. Când mai erau câțiva kilometri până la unitatea medicală, acesta s-ar fi dezlegat și și-ar fi aprins o țigară în ambulanță.

Echipajul a oprit autospeciala, iar ambulanțierul a mers să deschidă ușa pentru a-i lua țigara. În acel moment, pacientul l-a atacat cu un cuțit de vânătoare pe care îl avea asupra sa.

Ambulanțierul a reușit să se ferească instinctiv, însă a suferit o plagă înjunghiată de aproximativ 4 cm.

„Ambulanțierul nostru este în afara oricărui pericol. A fost un incident legat de transportul unui pacient bolnav psihic, pacient psihic nepercheziționat de către poliție înainte de imobilizarea la noi în ambulanță. Se pare că acesta a fost contenționat în ambulanță, însă cumva și-a desfăcut legăturile. Înțeleg că și-a aprins o țigară, moment în care ambulanțierul a tras pe dreapta și a mers să vadă ce se întâmplă în spate. Pacientul avea asupra lui un cuțit de vântătoare el nefiind percheziționat de poliție și a încercat să îl înjunghie pe ambulanțier”, a declarat, pentru presa locală, Alexandru Oros, managerul Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș.

Acesta a subliniat că siguranța transportului pacienților cu probleme psihice nu este reglementată corespunzător și a cerut autorităților să ia măsuri.

Ambulanțierul a fost preluat de un echipaj SAJ Baia Mare cu medic și transportat la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare pentru îngrijiri și investigații medicale.

Polițiștii și criminaliștii au deschis o anchetă la fața locului pentru a stabili cu exactitate circumstanțele atacului.

 