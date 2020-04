Allen Daviau, directorul de imagine al "E.T.", a murit la 77 de ani, din cauza COVID-19

Editorul și scriitorul alimentar Colman Andrews, bun prieten cu Allen Daviau, a scris pe Twitter că acesta a murit de coronavirus la spitalul MPTF. „RIP Allen Daviau, prietenul meu de aproape 60 de ani, cinematograf și bon vivant (o persoană care se dedică unui stil de viață sociabil și luxos n.r.), candidat de cinci ori la Oscar, tovarăș extraordinar, suflet curat, care ne-a părăsit aseară la Spitalul MPTF, casa sa de multă vreme, după ce a contractat COVID-19 . Salut, mon ami”, a scris Andrews.

Allen Daviau, originar din New Orleans, a fost nominalizat la Oscar pentru imaginea filmelor „The Color Purple”, „Empire of the Sun” şi „E.T. the Extraterrestrial”, regizate de Steve Spielberg, şi pentru „Avalon” şi „Bugsy”, regizate de Barry Levinson.

El a filmat şi secvenţa din deşertul Gobi folosită în filmul „Close Encounters of the Third Kind” al lui Spielberg.„În 1968, Allen şi cu mine ne-am început carierele umăr la umăr cu scurtmetrajul «Amblin». Allen a fost un artist minunat, iar căldura şi omenia lui au fost la fel de puternice precum lentilele. A fost un talent unic şi o persoană frumoasă”, se arată într-o declarație a renumitului cineast american.