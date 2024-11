Bogat in grasimi sanatoase, somonul se numara printre cele mai bune alimente care cresc nivelul de dopamina. Orice aliment gras are potentialul de a mari nivelul dopaminei, insa este bine sa optezi pentru o sursa de grasimi sanatoase, ca de exemplu omega 3 din somon, care sa-ti ofere si o valoare nutritionala importanta pe langa grasimi. In plus, omega 3 te ajuta sa inveti mai usor si imbunatateste si memoria.

2. Roșiile

Rosiile contin antioxidanti puternici, inclusiv carotenoide, compusi ce ofera tomatelor culoarea rosie. Antioxidanti protejeaza celulele si sunt importanti mai ales in protectia celulelor creierului care nu intotdeauna se pot repara singure. Un studiu a aratat ca rosiile ajuta creierul sa proceseze corespunzator dopamina.

3. Ciocolata

Exista un motiv pentru care ciocolata este atat de satisfacatoare: ajuta la cresterea productiei de dopamina si, de asemeea, imbunatateste si cresterea nivelului de alti hormoni, ca de exemplu serotonina. Alege ciocolata cu un continut de cacao de peste 70%. Ciocolata neagra contine multi antioxidanti care protejeaza celulele si tesuturile, inclusiv cele din creier.

4. Cascaval

Cascavalul este o sursa minunata de vitamina D3. Acest nutrient nu doar ca ajuta la sanatatea oaselor (favorizeaza absorbtia calciului) insa creste si nivelul de dopamina.

5. Seminte de in

Asa cum scrie mai sus grasimile sunt esentiale pentru mentinerea la nivele ridicate a nivelului de dopamina – si de aceea sunt excelente semintele de in. Ca si somonul ele reprezinta o sursa fantastica de omega 3, care au o multime de beneficii pentru sanatatea si functionarea corespunzatoare a creierului.

6. Piept de pui

Cand este vorba despre proteinele slabe pieptul de pui este imbatabil – contine multe proteine de calitate si are putine calorii. In plus, este minunat si cand este vorba despre cresterea nivelului de dopamina. Creierul creeaza constant noi molecule de dopamine, astfel incat celulele sa le aiba intotdeauna la dispozitie. Acest proces se bazeaza pe proteine (enzime) care sa transporte dopamina.Iar pieptul de pui furnizeaza aminoacizii de care creierul are nevoie pe a face acele enzime.

7. Stevia

Un nivel sanatos de dopamina inseamna sa ai grija si de zaharul pe care il consumi. Acesta creste prea mult nivelul dopaminei si de aceea zaharul este un aliment ce genereaza dependenta. In plus, dulciurile cauzeaza si alte efecte negative asupra sanatatii, ca de exemplu surplus de greutate ori carii. Solutia: stevia care este un indulcitor natural care satisface pota de dulce, fara sa aiba, totusi, un continut caloric prea ridicat. In plus, stevia nu genereaza dependenta, ceea ce ajuta creierul sa proceseze in mod corespunzator dopamina.

O dieta echilibrata din care sa nu lipseasca unul sau doua dintre alimentele de mai sus te va ajuta sa te simti fericit si energizat. In plus, vei avea si un corp sanatos, cu o greutate normala si un sistem cardiovascular sanatos.

