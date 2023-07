„Inspecţia Sanitară de Stat - am cerut un raport ţintit pe judeţul Ilfov, pentru că acolo au fost acum problemele - aceste centre au fost verificate în cursul acestui an, nu au găsit nimic. Mâine o să îl chem pe domnul director de la Direcţia de Sănătate Publică Ilfov să discutăm despre aceste lucruri. Inspecţia Sanitară de Stat nu se ocupă decât de condiţiile igienico-sanitare care trebuie acordate acestor pacienţi, sau, mă rog, în alte tipuri de instituţii, că Inspecţia Sanitară nu merge doar în astfel de cămine, dar totuşi condiţiile igienico-sanitare sunt oarecum legate şi de modul de acordare a îngirjirii acestor persoane, pentru că nu poţi să ai nişte condiţii dramatice, cum sunt cele care au fost prezentate, şi în urma controlului să rezulte că totul este perfect”, a afirmat Alexandru Rafila duminică seară, la o televiziune de știri.

Acesta a anunţat că luni va avea o discuţie cu conducerea DSP Ilfov despre motivele pentru care nimeni nu a constatat nicio neregulă în timpul controalelor făcute în acele cămine.

„Tocmai din cauza asta îmi doresc… Am examinat raportul, vineri am solicitat şi mi-a fost transmis un raport din partea Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Ilfov. Vreau să am mâine o discuţie cu domnul director şi să vedem care sunt soluţiile şi de ce s-a ajuns la o astfel de situaţie, iar autoritatea de sănătate publică a judeţului Ilfov nu a reacţionat în niciun fel şi ne-am trezit acum că lucrurile care erau în mod evident profund viciate, în rapoartele de control, - şi apar şi la alte autorităţi care au mai fost pe acolo, apar ca fiind foarte bune - nu cred că ele corespundeau realităţii”, a adăugat Rafila.

Acesta a subliniat că e nevoie nu numai de controale, ci şi de evaluări în astfel de centre, evaluări în baza cărora să se ia măsuri corespunzătoare.