Potrivit autorităților, contaminarea ar fi survenit din cauza faptului că unii angajați nu se spală pe mâini după folosirea toaletei, facilitând astfel transferul bacteriilor către alimente.

Alertă pe litoral

Specialiștii atrag atenția că lipsa igienei și manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare pot avea consecințe grave asupra sănătății consumatorilor, de la toxiinfecții alimentare la infecții severe.

Inspectorii recomandă turiștilor să fie vigilenți atunci când aleg de unde cumpără mâncare, să observe condițiile de păstrare și preparare a produselor și să evite unitățile care nu respectă normele de curățenie.

„Este esențial ca personalul să respecte regulile de igienă personală, în special spălarea mâinilor, pentru a preveni contaminarea alimentelor și îmbolnăvirea clienților”, au subliniat reprezentanții Direcției de Sănătate Publică.