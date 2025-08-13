Alertă sanitară pe litoral: shaorma contaminată cu bacterii fecale, depistată la puncte de vânzare pentru turiști

Controalele recente ale inspectorilor sanitari pe litoralul românesc au scos la iveală o situație gravă: porții de shaorma vândute turiștilor conțineau bacterii provenite din materii fecale. Rezultatele analizelor de laborator confirmă suspiciunile privind nerespectarea normelor elementare de igienă.

Potrivit autorităților, contaminarea ar fi survenit din cauza faptului că unii angajați nu se spală pe mâini după folosirea toaletei, facilitând astfel transferul bacteriilor către alimente.

Alertă pe litoral

Specialiștii atrag atenția că lipsa igienei și manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare pot avea consecințe grave asupra sănătății consumatorilor, de la toxiinfecții alimentare la infecții severe.

Inspectorii recomandă turiștilor să fie vigilenți atunci când aleg de unde cumpără mâncare, să observe condițiile de păstrare și preparare a produselor și să evite unitățile care nu respectă normele de curățenie.

„Este esențial ca personalul să respecte regulile de igienă personală, în special spălarea mâinilor, pentru a preveni contaminarea alimentelor și îmbolnăvirea clienților”, au subliniat reprezentanții Direcției de Sănătate Publică.