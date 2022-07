O mare parte dintre deșeurile care nu sunt colectate selectiv în pubelele speciale ajung în apa Mării Negre. Plasticul predomină și în ceea ce privește cantitatea de deșeuri plutitoare descoperite în apă, într-o proporție de 89%, potrivit datelor publice.

România, pe penultimul loc la reciclare în UE

Pentru atingerea obiectivelor de reciclare, pe care Romania le-a ratat pana in prezent, trebuie crescuta cantitatea deseurilor colectate selectiv. Tara noastra are in prezent o rata de reciclare de sub 50%, potrivit Eurostat. Din 2023, tintele cresc la 65%, iar din 2025 la 70%.

In acest sens, infrastructura de colectare trebuie imbunatatita la nivelul intregii tari si, de asemenea, sunt necesare campanii intense de constientizare si informare.

Ambalajele din plastic au atins in 2019 un volum total de 15,4 milioane de tone, fiind al doilea cel mai important material de ambalaje din UE. Cifra este in crestere cu 26,4% comparativ cu anul 2009, potrivit barometrului Eurostat.