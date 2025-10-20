Dispariția unei minore a declanșat o mobilizare rapidă a autorităților. La data de 20 octombrie 2025, Poliția Capitalei a fost sesizată că o fetiță de 9 ani nu s-a mai întors acasă după ce a plecat de la o adresă din Sectorul 2.

Datele minorei dispărute

Persoana dată dispărută se numește DANCIU NICOLA ELENA. Are 9 ani și următoarele caracteristici fizice: înălțime 1,40 m, greutate 40 kg, păr șaten lung, ochi verzi - căprui și față ovală.

La momentul dispariției, minora purta o geacă albastră de blug, pantaloni de trening bleumarin cu dungi roz și tricou roșu.

Acțiunile autorităților

Polițiștii au demarat imediat procedurile de depistare și au dat-o în urmărire la nivel național. Echipele de poliție fac verificări în zonă și colaborează cu diferite instituții pentru a localiza minora cât mai rapid.

Apel către public

Cei care au văzut-o sau pot oferi informații despre Danciu Nicola Elena sunt rugați să contacteze Poliția Capitalei la numărul unic de urgență 112. Orice detaliu, oricât de mic, poate fi crucial pentru găsirea minorei.

Alertă în județul Suceava. O copilă de 11 ani este căutată de Poliție, după ce a plecat de la școală și nu a ajuns acasă