Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 7 noiembrie, ora 14:00 - 9 noiembrie, ora 12:00, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și de niveluri, precum depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Jiul de Vest (județul Hunedoara), Jiu - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Jiul de Est - amonte confluență cu râul Gilort (județele: Hunedoara și Gorj), Motru - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Mehedinți) și Gilort - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Gorj).

Atenționarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională 'Apele Române', Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A. și Administrația Bazinală de Apă Jiu.