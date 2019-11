Alegeri prezidențiale 2019. Românii din Olanda au votat în...tomberoane de gunoi!

„A doua zi de votare în străinătate a început deja. Sâmbătă, 23 noiembrie, puteți vota între orele 7.00 si 21.00. Cea mai apropiata secție de votare o găsiți pe http://www.mae.ro/maps/4083.

Vă așteptăm la oricare dintre cele 25 de secții de votare din Olanda!! #AlegeriPrezidențiale2019 #VotStrăinătate”, se arată în postare de pe pagina de Facebook a ambasadei României în Olanda.

La începutul lunii noiembrie, ambasadorul României în Olanda, Brândușa Predescu, a postat pe rețeaua de socializare o fotografie cu urnele de vot din secțiile din Olanda pentru votul la alegerile prezidențiale.

„Nu, aceasta nu este o pubela. Aceasta este o urna de votare din Olanda. Toate primariile oraselor olandeze folosesc astfel de dispozitive pe post de urne de vot. Si nimeni nu ridica din sprancene.

In astfel de urne, puse la dispozitie de primarii, votam astazi in 25 de sectii organizate in 6 orase diferite din NL”, a scris Brândușa Predescu, pe Facebook.