Incident aviatic grav în Statele Unite. Un avion Boeing a suferit o explozie la unul dintre motoare. Incidentul a avut loc deasupra unui cartier rezidențial și bucăți din avion au aterizat peste mai multe case. Au fost provocate pagube seriase, însă din fericire nu s-au înregistrat pierderi de vieți omenești.

Autoritățile americane au publicat chiar și imagini spectaculoase cu resturile de avion care au căzut din cer peste locuitorii unui cartier liniștit.

Aeronava decolase de pe aeroportul din Denver, acolo unde s-a și întors la foarte scurt timp după incident.

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE