România este plină de locuri minunate și pline de legende, dar unul dintre cele mai speciale este, fără îndoială, Lacul Sfânta Ana, situat în apropiere de Tușnad. Aflat la aproximativ 50 de kilometri de Miercurea Ciuc, acest lac nu este doar o perlă a naturii datorită frumuseții sale, ci și pentru apa sa extrem de pură, comparabilă cu apa distilată. Legendele locale spun că cei care se spală pe mâini cu apa din lac vor fi protejați tot anul.

Înconjurat de munți și păduri dense, Lacul Sfânta Ana atrage anual mii de turiști care vin să se bucure de poveștile și frumusețea naturală a locului. Sezonul vizitelor începe în luna aprilie, când lacul și rezervația Tinovul Mohoș devin accesibile pentru toți cei care doresc să învețe despre procesele naturii și să se reconecteze cu mediul înconjurător.

În apropierea lacului sunt amenajate zone pentru picnic și camping, făcând din acest loc destinația perfectă pentru o evadare în natură. De asemenea, turiștii pot opta pentru plimbări cu barca pe lac, pentru care tarifele sunt de 50 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru elevi.

Dosa Elek Levente, Directorul Rezervației, a explicat, pentru Click: „Cu acesta organizăm curse de circa jumătate de oră pe lac. Se face o tură în formă de inimă. Mergem, accesăm zona cea mai adâncă și după aceea revenim la ponton”.

Nu mai vor CEAS și ORE. Insula ai cărei locuitori cer eliminiarea noțiunii de timp

Lacul Sfânta Ana s-a format pe fundul singurului crater vulcanic rămas intact în Europa Centrală și de Est. Cu o suprafață de aproape 20 de hectare și o adâncime maximă de 7 metri, lacul este un exemplu spectaculos al frumuseții naturale și al proceselor geologice.

Scăldatul în Lacul Sfânta Ana este interzis pentru a proteja puritatea apei, dar o superstiție locală sugerează că cei care se spală pe mâini cu apa din lac vor fi protejați tot anul. Această credință adaugă un plus de farmec și mister vizitei la lac, atrăgând și mai mulți turiști curioși.

Un vizitator fidel al lacului a împărtășit: „Noi am mai fost aici, cred că e a cincea sau a șasea oară, nici nu mai știu de câte ori am fost. Am fost și toamna, și iarna, și primăvara. Merită, merită să fie văzut”.

Lacul Sfânta Ana nu este doar o destinație pentru relaxare și recreere, ci și un loc unde poți învăța despre natură și geologie. Pentru cei care sunt mai spirituali, Capela Sfânta Ana oferă o oportunitate de a reflecta și de a se conecta la istoria și spiritualitatea locului.

Alege o hologramă și descifrează mesajul subconștientului tău pentru anul 2025