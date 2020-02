Ministrul Agriculturii, Adrian Oros: Viitorul Program Strategic nu va mai depinde de cine vine la guvernare

Invitat, joi, la emisiunea "România în realitate", Adrian Oros a vorbit despre stadiul în care se află elaborarea Programului Național Strategic (PNS), prin care fermierii, mari sau mai mici, asociați tip cooperativă sau singuri, ar urma să beneficieze de finanțări în următorul exercițiu financiar european 2021- 2027.

Oros a asigurat că Ministerul Agriculturii are obligaţia de a susţine toate domeniile din agricultură şi toate categoriile de fermieri, indiferent de mărimea lor.

„Avem un draft deja de propunere al PNS pentru Comisia Europeană. L-am prezentat Comsiei de agricultură (din Parlament - n.red.). Va fi un PNS pe 7 ani de zile, indiferent de cine vine la guvernare”, a spus Adrian Oros.

„Din fericire, acest program strategic, cu bani europeni, nu mai poate fi modificat foarte mult, pot fi aduse corectii la fiecare sf de an ,daca ramana bani la o masura pot fi mutati la o altă măsură, dar doar atat, nu mai poate fi schimbata radical directia”, a asigurat ministrul Agriculturii la „România în realitate

„Am făcut în noiembrie și decembrie o primă întâlnire cu tot mediul asociativ. Din păcate, în România, în anumite domenii, acest mediu nu este solid, consolidat. Și, uneori, sunt mai multe asociatii in acelasi domeniu și mai sunt unele diferende. prin aceste întâlniri am incercat sa nivelam sa i aducem pe toti la masa, sa rezolvam. Am lucrat împreună la analiza SWAT a viitorului Program Național Strategic. Până acum au fost scrise de firme din afara țării. Acum vrem să scriem PNS cu cei din țară, de aici, alături de cei din universități și institute. A doua rundă de negocieri a început în ianuarie (acest an, 2020 - n.red.), pe fiecare domeniu - pentru legume, prodctie de lapte, animale. Sunt deja sute de asociații în aceste grupuri de lucru”, a mai spus Oros.

România urmează să beneficize de 13 miliarde de euro în viitorul exercițiu bugetar european 2021-2027, a anunțat ministrul la emisiunea „România în realitate”, transmisă de site-ul realitatea.net.