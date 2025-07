”Am primit astăzi o veste minunată pe care o așteptăm de 3 ani și jumătate. Este o zi încărcată de emoție și recunoștință pentru că Elena vine acasă.

Nu cred că cineva poate înțelege cât de grei au fost acești ani pentru că am trecut prin această situație.

Am fost puternici, am fost alături de ea în fiecare zi și chiar acum sunt în drum spre Târgșor, am vorbit mai devreme cu ea, cred că undeva, în aproximativ o oră voi ajunge acolo”, a declarat soțul Elenei Udrea, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Întrebat cum se simte fostul ministru al Turismului, după decizia judecătorilor prahoveni, Adrian Alexandrov a răspuns: ”Era extrem de bucuroasă pentru că toate problemele s-au terminat și că în sfârșit poate veni acasă. M-a întrebat de cea mică, i-am spus că am lăsat-o la o prietenă pentru că vrem să îi facem o surpriză. Cea mică bănuiește, ceva simte, dar îi vom face o surpriză cu venirea Elenei acasă. Eu sper ca în jur de două- trei ore să o iau și să mergem împreună acasă”.

Cât despre cum a perceput fetița Elenei Udrea absența mamei ei, bărbatul a spus că ”a fost o perioadă încărcată pentru ea. Cel mai greu pentru ea era faptul că de multe ori mergeam în oraș, la plimbare cu alte prietene de ale ei care erau însoțite de ambii părinți, cel mai mult cred că acest aspect o întrista și mă întreba mereu prietenele ei vin mereu cu mame, iar ea fără, dar e trecut. Nu aș vrea să mă mai gândesc la perioada asta”.