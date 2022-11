Un bărbat a încercat, joi, să intre cu o sabie în mână în sediul din Manhattan al ziarului The New York Times şi a cerut să stea de vorbă cu ''secţia politică'' a publicaţiei, a anunţat poliţia, citată de The New York Post, transmite EFE. Potrivit forțelor de ordine, bărbatului i-a fost interzis accesul în clădire. La un control mai amănunțit, acestea au descoperit asupra sa și un topor. Momentan nu se cunoaște intenția cu care a venit bărbatul la sediul publicației americane și nici dacă acesta este sau nu în deplinătatea facultăților mintale.