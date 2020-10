Acuzațiile lui Cristian Rizea: Bănicioiu și-a luat vilă din banii de mită. Casa este scoasă la vânzare cu prețul de 650.000 de euro

3,9 milioane de lei este șpaga pe care ar fi încasat-o Bănicioiu, în calitate de membru al Guvernului.

În primă faza, între 2012 și 2014, Bănicioiu ar fi primit 1,2 milioane de lei. În schimb, ar fi promis intervenții la ministrul Sănătății de atunci pentru numirea sau menținerea șefilor de spitale și pentru alocarea de fonduri către acestea.

Anchetatorii spun că Nicolae Bănicioiu ar fi luat bani și după ce a ajuns șef la Sănătate, mai exact peste 2,6 milioane de lei.

Dosarul, care curpinde peste 180 de volume, va ajunge pe masa parlamentarilor. Pentru că este deputat, Bănicioiu are imunitate și nu poate fi anchetat decât dacă aleșii își dau acordul. Parlamentarul neagă acuzațiile.



BĂNICIOIU: ACUZAȚIILE SUNT FALSE



"Sunt pentru a se ridica imunitatea deoarece nu am nimic de ascuns [...] Înțeleg că odată cu începutul campaniei electorale acesta ar fi un subiect care poate ar îngreuna lămurirea lucrurilor și din această cauză am decis că nu voi mai candida!" a declarat Nicolae Bănicioiu pentru Realitatea. PLUS.



Potrivit unor surse Realitatea PLus, cu banii primiți din șpagă, Bănicioiu ar fi cumpărat o vilă cu 12 camere, în zona Băneasa, din Capitală.



Casa pe care, potrivit declaratiilor lui Rizea, Nicolae Banicioiu ar fi cumparat-o din banii primiti spaga a fost vanduta chiar anul trecut. Locuinta are 4 dormitoare si era prevazuta chiar si cu o piscina.



În prezent, vila este scoasă la vânzare pe un site de imobiliare cu prețul de 650.000 de euro.