Actorul Idris Elba, testat pozitiv pentru noul coronavirus

Actorul britanic Idris Elba, despre care au existat recent speculaţii că ar putea fi următorul interpret al agentului James Bond, a fost desemnat luni "cel mai sexy bărbat în viaţă" pe anul 2018 de revista People.

Anunțul a fost făcut luni pe Twitter chiar de actor, într-un clip video în care apare alături de soția sa, Sabrina, potrivit msn.com.

„În această dimineață am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Mă simt bine, până acum nu am prezentat simptome, dar de când am aflat, am decis să mă autoizolez", a scris artistul britanic pe Twitter. "Este ceva foarte serios. Acum este momentul să ne gândim serios la distanțarea socială și la igienă. Trăim într-o lume divizată. E o tâmpenie, dar acum este momentul să fim solidari, acum este momentul să ne gândim și la ceilalți".

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ