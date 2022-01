„Fac acest video pentru Daniel Bodnar. Să știi că garda forestieră a fost la noi. Ti-ai facut de lucru cu țiganii de acu, Danieluț. De acu n-ai să te mai prind pe picioare. N-ai sa mai poți mânca cu mâinile! Îți promit eu că îți rup picioarele”, au fost amenințările primite de acesta.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști după ce a lansat valul de amenințări.

Recent, activistul de mediu a postat un videoclip în care face primii pași la un an de la accident.

„A fost un an foarte greu plin de suferință, de luptă. Doctorii spun că mai dureaza destul de mult timp pana voi deveni independent la mers, fără cârje, fără cadru, dar am decis să lupt și este singura soluție pe care o am să revin înapoi. Mi-e foarte dor să filmez în teren, în pădure”, a spus activistul.

Daniel Bodnar este un activist de mediu și militează pentru protejarea pădurilor din Bucovina. Bărbatul a surprins în flagrant un transport ilegal al hoților de lemne. În decembrie 2020, activistul de mediu a fost bătut și a suferit grave probleme la coloană. Infractorii i-au spart atunci geamurile de la mașină și l-au atacat cu pietre.

Daniel Bodnar a declarat de mai multe ori că este în vizorul mafiei lemnului și se teme pentru siguranța lui de când a dezvăluit transporturile ilegale de bușteni.