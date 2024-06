"USR intra intr-un fel de masa cu Lasconi. Ea seamana cu ceilalti politicieni care exista. Nu are nimic special. Nu e speciala cum e, de pilda, Sosoaca, nu are un discurs asa cum are AUR", a declarat Miron Mitrea duminica seara, la "Culisele puterii" de la Realitatea PLUS.