Cum s-a produs accidentul din Sectorul 5?

Potrivit martorilor și declarațiilor șoferului celeilalte mașini implicate, mama copilului nu ar fi acordat prioritate la trecerea prin intersecție. Impactul a fost atât de violent încât ambele autoturisme au fost proiectate în scuarul care separă sensurile de mers.

Locuitorii din zonă susțin că accidentele sunt frecvente aici, din cauza șoferilor care trec pe roșu sau forțează culoarea verde a semaforului.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Pe durata cercetărilor, traficul în zonă a fost îngreunat.