Accident pe DN17, la Câmpulung Moldovenesc: doi oameni au ajuns la spital după ce o autoutilitară a părăsit carosabilul

Momente de panică, astăzi, pe drumul național 17, în zona municipiului Câmpulung Moldovenesc. O autoutilitară a ieșit în afara părții carosabile, iar impactul s-a soldat cu rănirea a două persoane.

Cum s-a produs incidentul?

La fața locului au ajuns rapid echipaje de intervenție, care au acordat îngrijiri medicale răniților. Cei doi au fost ulterior transportați la spital pentru investigații suplimentare, arată informatiata.ro.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Din primele informații, se pare că șoferul ar fi pierdut controlul volanului, însă cauza exactă urmează să fie stabilită.

Traficul în zonă a fost temporar îngreunat pe durata intervenției echipajelor de salvare și a polițiștilor.