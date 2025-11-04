Accident într-o benzinărie din judeţul Bistriţa-Năsăud. 1.000 de litri de motorină au curs dintr-un bazin

Accident într-o benzinărie din judeţul Bistriţa-Năsăud. FOTO: News.ro
Un incident grav a avut loc, marţi, într-o benzinărie din judeţul Bistriţa-Năsăud. 1.000 de litri de motorină s-au scurs dintr-un bazin, în urma impactului dintre două mașini. 

”Un echipaj de pompieri şi un echipaj de prim ajutor SMURD si SVSU Teaca intervin la un accident rutier în localitatea Teaca.

Din primele informaţii în accident sunt implicate două persoane conştiente şi cooperante”, a transmis ISU Bistriţa-Năsăud.

Accidentul s-a produs într-o benzinărie, iar în urma impactului 1.000 de litri de motorină s-au scurs dintr-un bazin  care se aflau într-un bazin din remorca unuia dintre vehicule.

”În urma accidentului rutier s-a răsturnat o cantitate de aproximativ 1000 l de motorină dintr-un bazin aflat in remorca unuia dintre autoturismele implicate în accident, pe suprafaţa amplasamentului din staţia de carburant”, au precizat pompierii.

În momentul publicării acestei știri, pompierii intervin pentru limitarea efectelor poluării.