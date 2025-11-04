”Un echipaj de pompieri şi un echipaj de prim ajutor SMURD si SVSU Teaca intervin la un accident rutier în localitatea Teaca.

Din primele informaţii în accident sunt implicate două persoane conştiente şi cooperante”, a transmis ISU Bistriţa-Năsăud.

Accidentul s-a produs într-o benzinărie, iar în urma impactului 1.000 de litri de motorină s-au scurs dintr-un bazin care se aflau într-un bazin din remorca unuia dintre vehicule.

”În urma accidentului rutier s-a răsturnat o cantitate de aproximativ 1000 l de motorină dintr-un bazin aflat in remorca unuia dintre autoturismele implicate în accident, pe suprafaţa amplasamentului din staţia de carburant”, au precizat pompierii.

În momentul publicării acestei știri, pompierii intervin pentru limitarea efectelor poluării.