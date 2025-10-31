Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, traficul a fost oprit pe sectorul implicat, la km 567, pentru a permite aterizarea elicopterului SMURD.

„Traficul rutier este oprit pe A1 Deva - Nădlac, la kilometrul 567, pe sensul către Nădlac, în apropierea localităţii Nădlac, judeţul Arad, pentru aterizarea elicopterului SMURD, după ce un autotren a intrat în coliziune cu un autoturism de tip 8+1”, potrivit ​Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Autoritățile estimează reluarea circulației după ora 09:30, în funcție de finalizarea intervențiilor medicale și de siguranța zonei.