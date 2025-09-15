Accidentul s-a produs pe drumul european 85, care duce către Siret, pe raza localităţii Pătrăuţi, din judeţul Suceava. Un autoturism şi un autotren fără încărcătură s-au ciocnit.

Echipajele ajunse la faţa locului au găsit patru victime, toate din autoturism. Două dintre acestea erau inconştiente, iar una era încarcerată.

Victima încarcerată a fost scoasă în stop cardio-respirator, iar medicii nu au putut-o resuscita, fiind declarat decesul.



Ceilalţi trei răniţi au multiple traumatisme, fiind preluaţi de ambulanţe pentru a fi duşi la spital. Şoferul TIR-ului a scăpat nevătămat.

La locul accidentului au intervenit o ambulanţă SMURD B2, o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă şi două autosanitare de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava.