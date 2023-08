Accidentul a avut loc în localitatea Vânători, unde şoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, iar maşina a ieşit de pe carosabil, lovindu-se de parapetele de pe marginea drumului.

În urma impactului, doi adulţi şi doi copii au fost răniţi. Unul dintre copii, în vârstă de aproximativ doi ani, a făcut grav rănit, fiind încadrat în Cod roşu medical şi preluat de un elicopter SMURD.

Al doilea copil, care are un an, nu are leziuni grave.

Cei doi adulţi au fost de asemenea duşi la spital, fiind evaluaţi şi incluşi în categoria Cod galben medical, transmit oficialii ISU Mureş.