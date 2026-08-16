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Social· 1 min citire
Accident grav în județul Constanța. Două mașini implicate și 7 victime, printre care și doi copii
Foto/Arhivă
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc la ieșirea din localitatea Amzacea spre Comana, județul Constanța. În urma impactului, șapte persoane au fost implicate, printre care și doi minori, la fața locului fiind mobilizate echipajele de intervenție pentru acordarea primului ajutor.
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