”Am fost solicitaţi să intervenim în cazul unui eveniment rutier produs în localitatea Dobra.

Pompierii militari intervin cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi o autospecială SMURD, iar Serviciul Judeţean de Ambulanţă Dâmboviţa cu o autospecială”, a transmis, marţi, ISU Dâmboviţa.

La faţa locului a fost identificată o platformă destinată transportului de butelii răsturnată în afara părţii carosabile.

”O victimă, persoană de sex masculin, primeşte asistenţă medicală. Victima se află în stop cardiorespirator, iar echipajele medicale efectuează manevre de resuscitare”, au precizat pompierii. Ulterior, în ciuda eforturilor medicilor, aceasta a decedat.

Traficul este blocat şi s-a creat un perimetru de siguranţă.