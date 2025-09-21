Noaptea trecută, a avut loc un accident rutier cu un autocar, în comuna Nicolae Balcescu. De urgență, la fața locului s-au deplasat o autospecială de intervenție cu apă și spumă, o autospecială de transport victime multiple, un microbuz și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

În urma accidentului rutier, au rezultat 5 victime conștiente (4 adulți si un minor). Acestea au fost evaluate de către echipajele medicale SAJ și transportate ulterior la UPU Bacău.

Un autocar de rezervă a venit pentru a prelua celelalte persoane implicate, acestea fiind transportate către destinatie.

Au fost asigurate măsuri de prevenire si stingerea incendiilor.