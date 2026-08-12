Accident cu cinci morți în Dâmbovița: un șofer de 20 de ani fără permis ar fi lovit trei pietoni, apoi s-a răsturnat cu mașina - VIDEO

Publicat 12 aug. 2026, 07:19 Actualizat 12 aug. 2026, 07:30

Cinci persoane au murit într-un accident grav produs pe DN 61, în județul Dâmbovița. Un șofer de 20 de ani ar fi lovit trei pietoni care se deplasau pe partea carosabilă, după care autoturismul s-a răsturnat în afara șoselei. Tânărul aflat la volan nu avea permis de conducere.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accident dambovitamorti accident dambovita