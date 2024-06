Donald Sutherland a devenit un simbol al contraculturalii din anii `60 cu filme precum „The Dirty Dozen”, „MASH”, „Klute” și „Don’t Look Now”.

Rolul din M.A.S.H. l-a catapultat în elita de la Hollywood. (foto: Profimedia)

Celebrul actor a murit joi la Miami, după o lungă boală, a confirmat CAA. Avea 88 de ani.

„Cu inima grea, vă spun că tatăl meu, Donald Sutherland, a murit”, a anunțat Kiefer Sutherland pe X, fostul Twitter.

„Personal cred că unul dintre cei mai importanți actori din istoria filmului. Niciodată descurajat de un rol, bun, rău sau urât. A iubit ceea ce a făcut și a făcut ceea ce a iubit și nu se poate cere niciodată mai mult decât atât. O viață bine trăită.”

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT