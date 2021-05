A plecat dintre noi îndrăgitul actor CONSTANTIN POPA, societar al Teatrului Național Iași, dramaturg, poet, profesor universitar.

Drum lin spre lumină!

Constantin Popa s-a născut în comuna Cozia din județul Iași, în martie 1936. Acesta a fost actor al Teatrului Național Iași, dramaturg, poet și profesor la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. A fost, de asemenea, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

A absolvit Institutul de Artă Teatrtrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”, București, în 1962, iar în 1974, Facultatea de Filosofie Iaşi.

A jucat nenumărate roluri, a scris volume de poezie, dar și scenarii și adaptări.

– Doctor în ştiinţe umaniste- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi- 2004, cu teza de doctorat: «Teatrul absurdului între revelaţie filosofică şi necesitate estetică»

– Profesor universitar doctor- arta actorului- Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi

– Actor:

1962- 1963- Teatrul „G.Bacovia”- Bacău

1963- 1965- Teatrul de stat Reşiţa

1965- 2000- Teatrul Naţional „V.Alecsandri” Iaşi

– Societar de onoare al Teatrului Naţional din Iaşi

– Membru al U.N.IT.E.R

– Premiu de interpretare la Festivalul de teatru de la Iaşi- 1970- cu rolul „Primarul” din piesa „Duet” de A. Andrieş

– Premiu de interpretare UNESCO cu rolul „Zani” din spectacolul cu scenariul de comedia del arte de G. Carabin, după Basilio Lucatelli

– Membru al Uniunii scriitorilor din România

– Premiu de excelenţă, Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, 2007

Carţi publicate:

1. Versuri

– Preţul alegerii- Ed. Junimea- Iaşi- 1976

– Cuvinte învinse- Ed. Junimea- Iaşi-1978

– Perioada de instrucţie- Ed. Junimea- Iaşi- 1981

– Împăcarea cu Faust- Ed. Junimea- Iaşi- 1986

– Şcoala de îngeri- Ed. Junimea- Iaşi- 1991

– Teroarea clepsidrei- Ed. Cronica- 1996

– Donatorul de umbră- Ed. Junimea- 2000

– Sertarul cu emoţii- Ed. Junimea- 2006

2. Dramaturgie

1. Hora întreruptă- Casa de creaţie- Iaşi- 1975

2. Volumul „ Maşina de vânt” – Ed. Cronica- Iaşi- 1996, cu piesele: Calul Verde, Regulamentul de bloc, Maşina de vânt şi Cavou Bar

Piese de teatru montate:

– Hora întreruptă- imprimată la Radio Iaşi, TVR- film realizat de Letiţia Popa- 1975

– Alegerea apelor- montată de teatrul V.I. Popa- Bârlad- 1974- regia Cristian Nacu

– Calul verde- imprimat la Radio Iaşi, spectacol lectură cu actorii Teatrului Odeon din Bucureşti, regia G. Bănică, montată pe scena Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” – Iaşi- 1981- regia: Dan Nasta

– Regulamentul de bloc- spectacol lectură în cadrul Cenaclului de dramaturgie al Uniunii scriitorilor- în lectura autorului: montat pe scena Teatrului Naţional Iaşi, regia Dan Nasta, 1991

– Maşina de vânt – Teatrul Naţional Iaşi- 1999- regia- Constantin Popa

– „Gheorghe Popescu”- 2007-montare pe scena Teatrului Naţional Iaşi, regia Ovidiu Lazăr, scenografia Rodica Arghis, în distribuţie: Petru Ciubotaru, Emil Coşeriu, Constantin Popa

Scenarii şi adaptări:

– „Livada cu…. oameni”- scenariu după cele cinci mari piese ale lui A.P. Cehov- 1997

– „Sub zodia lui Sisif”- scenariu după Tragedia antică- 1999- spectacol cu care s-a efectuat un turneu în Italia

– „Audienţă la Caragiale”- 2003

– „Îmi voi retrage melancolia”- scenariu după volumul de versuri „Donatorul de umbră” de C. Popa

– „Stepă… Votcă… şi alte suspine”- scenarii după piesele lui A.P.Cehov- toate scenariile au fost montate pe scena „Studio” al Teatrului Naţional, cu studenţii Facultăţii de teatru- Universitatea „George Enescu” Iaşi

– Pe aceeaşi scena a montat „Piaţeta” de Carlo Goldoni şi „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale

Premii:

– Nominalizat pentru „cel mai bun spectacol” cu piesa „Piaţeta” de Carlo Goldoni, la Festivalul Naţional al şcolilor de actorie- Sibiu- 1995

– Premiul pentru cel mai bun spectacol- cu scenariul „Livada cu… oameni”- Sibiu- 1997

– Cinci nominalizări pentru cea mai bună interpretare: două din acestea au devenit premii

În cadrul programelor de cercetare ştiinţifică, am depus la biblioteca Universităţii următoarele studii:

– „De la adevăr, la adevărul artistic”

– „Arta actorului şi rigoarea matematică”

– „Principii de psiho-pedagogie, aplicate la arta actorului”

– „Orizontul cultural, condiţie sinequanon a performanţei actoriceşti

– „Specificul comunicării prin artă”

– „Metode şi scopuri în arta improvizaţiei”

În calitate de scriitor, a colaborat cu diferite reviste şi ziare: Cronica, Convorbiri literare, Gazeta literară, Revista Teatrul şi Dacia literară. (Teatrul NaȚional „Vasile Alecsandri” Iași)