Danemarca a fost aleasă drept țara cu cea mai înaltă calitate a vieții în 2024, conform unui clasament global care ia în considerare accesibilitatea, piața muncii, stabilitatea financiară și politică, siguranța cetățenilor, egalitatea veniturilor, educația și sănătatea.

Aceasta nu este doar o performanță individuală remarcabilă pentru Danemarca, dar subliniază și dominarea țărilor europene în clasamentul celor mai bune țări pentru calitatea vieții, majoritatea din regiunea Scandinaviei.

Danemarca a avansat de pe locul 4 în 2023 pe primul loc, întărindu-și statutul de exemplu de excelență în domeniul bunăstării cetățenești.

„Danemarca este recunoscută pentru rezultatele sale remarcabile în sănătate, educație, stabilitate politică și economică”, a declarat Elliot Davis de la US News and World Report. „Este văzută ca un loc care are foarte multă grijă de cetățenii săi și oferă o calitate înaltă a vieții”.

Deși impozitele în Danemarca se numără printre cele mai ridicate la nivel global – atingând până la 50% din venitul cetățenilor – acestea sunt compensate prin beneficii sociale considerabile. Sistemul de sănătate este predominant gratuit, iar educația superioară nu numai că nu implică taxe, dar studenții beneficiază și de burse pentru a-și susține cheltuielile pe parcursul studiilor. În plus, vârstnicii primesc pensii substanțiale și sunt sprijiniți prin programe sociale eficiente.

Conform unui sondaj realizat de InterNations în iulie 2024, Danemarca este țara în care expații sunt cei mai mulțumiți de condițiile de muncă, oportunitățile de carieră și echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Aproximativ 84% dintre expații din Danemarca se declară mulțumiți de acest echilibru, comparativ cu media globală de 60%.

Pe lângă primul loc în topul calității vieții, Danemarca este și a doua cea mai fericită țară din lume, conform Raportului Fericirii Mondiale din 2024. Țara se mândrește cu o societate egalitară, un nivel ridicat de încredere în guvern și o economie stabilă, toate acestea contribuind la sentimentul de fericire și bunăstare generală al cetățenilor.

Topul țărilor cu cea mai bună calitate a vieții

Alături de Danemarca, alte țări nordice și europene domină topul. Suedia, Norvegia, Elveția și Finlanda se regăsesc în primele poziții, recunoscute pentru sistemele lor eficiente de educație, sănătate și protecție socială. În afara Europei, Canada și Noua Zeelandă completează lista, oferind, de asemenea, standarde înalte de viață, stabilitate și oportunități pentru cetățeni și expați.

