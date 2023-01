Ancheta în cazul fraților milionari Tate a fost extinsă! Potrivit celor mai noi date din dosar, procurorii DIICOT fac acum cercetări și pentru spălare de bani. Deocamdată, investigația este in rem, adică sunt cercetate fapte și nu persoane.

Informația apare in motivarea (neanonimizată) a instanței de prelungire a arestului preventiv.





Frații Tate au fost zilele acestea la sediul DIICOT pentru a participa la percheziţiile informatice și pentru audieri. Ambii își susțin, în continuare, nevinovăția.



Avocatul celor doi, a afirmat, la rândul său, că înregistrările pe care le au procurorii nu conţin probe care să-i incrimineze.



"Din punctul nostru de vedere, chiar nu sunt probe directe privind implicarea clienților nostri", a afirmat Eugen Vindeac, avocatul fraților Tate. De altfel, apar informații și despre victimele celor doi. O femeie care a reușit să fugă din studioul de videochat din Pipera al fraților Andrew și Tristan Tate ar fi fost umilită chiar în sediul Poliției Voluntari . Acolo, femeia se refugiase și ceruse sprijinul anchetatorilor după ce reușise să scape din casa celor doi proxeneți. Victima ar fi fost jignită de Luana Radu, fosta polițistă de la Secția 7, despre care procurorii DIICOT au arătat, în referatul cu propunere de arestare preventivă, că obișnuia să le bată pe fetele care nu munceau așa cum își doreau cei doi britanici. Conducerea Inspectoratului de Poliție Ilfov a declanșat o anchetă internă în acest caz.Frații Tate au fost zilele acestea la sediul DIICOT pentru a participa la percheziţiile informatice și pentru audieri. Ambii își susțin, în continuare, nevinovăția.Avocatul celor doi, a afirmat, la rândul său, că înregistrările pe care le au procurorii nu conţin probe care să-i incrimineze."Din punctul nostru de vedere, chiar nu sunt probe directe privind implicarea clienților nostri", a afirmat Eugen Vindeac, avocatul fraților Tate.

Reporter: E o femeie care a apărut pe rețelele de socializare și zice că în dosar are calitate de victimă, dar nu își dorește această calitate.

Avocat: Cunosc despre această situație, așa este.

Reporter: Ar putea fi pusă sub acuzare pentru ca nu isi doreste pozitia de victima?

Avocat: Daca eu nu ma consider o victima as putea fi pus sub acuzare pentru ca...?

Reporter: Ar putea fi transferata calitatea?

Avocat: Orice este posibil. Suntem la un moment in care se extrag date, nu se interpreteaza datele. Clientii nostri sunt increzatori si isi doresc aceste probe pentru ca ei considera ca nu exista nimic incriminatoriu in ceea ce ii priveste.



Mai mult, Andrew Tate face acuzații grave din spatele gratiilor. El susține că femeia care îl acuză de viol l-a denunțat polițiștilor români doar după ce acesta a refuzat să-i cumpere surorii ei o casă de 200 de mii de euro. Victima s-ar fi lovit și de refuzul lui Tate de a o face vedetă TikTok.



Frații Tate ar fi sechestrat mai multe femei în locuința din Voluntari și le-ar fi forțat să creeze conținut pornografic pentru platforma pentru adulți OnlyFans. Andrew și Tristan Tate rămân în continuare în custodia Poliției Române.