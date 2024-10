A condus sub influența băuturilor alcoolice, a fost prins de polițiști, dar cu toate astea nu a pățit nimic. Și asta pentru că agentul constatator a completat eronat procesul verbal. Șoferul a avut un avocat destul de priceput cât să meargă cu această eroare în instanță, iar judecătorul nu a avut încotro decât să recunoască nulitatea documentului. În plus, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a fost pus la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 1.020 de lei.

În județul Vaslui sunt zeci, poate chiar sute de șoferi care zilnic conduc sub influența băuturilor alcoolice. Dacă nu au ghinionul să dea nas în nas cu un echipaj de poliție, aceștia scapă nesancționați, deși sunt adevărate bombe pe drumurile publice. Mai este o categorie de șoferi, a celor care sunt prinși, însă planetele se aliniază câteodată și pentru aceștia, chiar dacă în fața agentului constatator își recunosc vina și semnează procesele verbale fără nicio mențiune. Problemele pentru Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui apar pentru că agenții constatatori nu știu să completeze un proces verbal sau îl completează eronat. Un astfel de caz s-a judecat zilele trecute la Judecătoria Vaslui, după ce conducătorul auto a sesizat că data comiteri faptei nu bate cu data trecută pe procesul verbal. “Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Vaslui la data de 13.10.2023 sub dosar nr. ****/333/2023, petentul **** ******, a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui, anularea procesului-verbal de contravenție ****/30.01.2023 prin care a fost sancționat cu amendă și suspendarea dreptului de a conduce pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice având o îmbibație de 0,18mg/l în aerul expirat, abatere constatată cu aparat etilotest la data de 30.09.2023. În motivarea în fapt a cererii sale, petentul a arătat că în cauză a intervenit prescripția aplicării sancțiunii contravenționale, raportat la data înscrisă pe procesul verbal(30.01.2023) ca fiind data săvârșirii contravenției, procesul verbal fiind primit la data de 30.09.2023. În subsidiar, a arătat că procesul-verbal contravențional este lovit de nulitate absolută pentru greșita menționare a datei săvârșirii faptei și a datei întocmirii procesului-verbal. Astfel, arată că data de 30.01.2023 a fost trecută eronat, în loc de 30.09.2023. În drept, petentul a invocat prevederile OG nr. 2/2001”, se arată în decizia instanței. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.305 lei și cu sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 zile, reținându-se că în data de 30.09.2023 a condus autoturismul sub influența băuturilor alcoolice, fiind testat cu aparat etilotest și filmat cu aparat bodycam. La rubrica “mențiuni” s-a consemnat “Nu doresc probe biologice”, șoferul semnând procesul-verbal.