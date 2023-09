Ai cele mai bune intenţii şi, prin urmare, ai adoptat obiceiuri sănătoase care să te ţină departe de boli şi alte necazuri. Nu te aşezi pe capacele toaletelor publice, te speli pe dinţi după fiecare masă şi ai şi alte obiceiuri sănătoase asemănătoare menite să te ţină departe de boli. Cu toate acestea, aşa numitele obiceiuri sănătoase ar putea să genereze mai multe probleme decât ţi-ai putea imagina. De la dietele restrictive pana la exercitiile intense, multe obiceiuri sanatoase pot deveni excesive si pot pune presiune asupra corpului si a mintii.

Iată 7 obiceiuri sănătoase, dar care îţi pot face rău, şi ce ar trebui să faci în locul lor:

Obiceiuri sănătoase # 1: Nu te aşezi pe scaunele toaletelor publice

Bravo! Procedând astfel te protejezi de riscul de a intra în contact direct cu capacele toaletelor publice. Însă faptul că stai pe vine, aproape în poziţie de genuflexiune nu este tocmai sănătos pentru femei întrucât creşte riscul de a dezvolta infecţii ale tractului urinar. Aplecarea pe vine face ca muşchii pelvisului să se contracte şi să se strângă în jurul uretrei, ceea ce face ca vezica urinară să nu se golească în totalitate. Relaxarea muşchilor pelvieni optimizează jetul urinar, iar bacteriile sunt eliminate.

Mai bine: Acoperă capacul cu o hârtie înainte să te aşezi. Astfel nu te vei „procopsi” cu diferite bacterii de la capacul murdar.

Obiceiuri sănătoase # 2: Te speli pe dinţi după fiecare masă

Eşti una dintre persoanele care îşi aduc periuţa de dinţi oriunde merg? Minunat! Însă ar fi bine să aştepţi cel puţin jumătate de oră după ce ai mâncat alimente acide înainte să te speli pe dinţi. Acidul din unele produse, precum sucul de citrice, roşiile sau băuturile pentru sportivi pot înmuia smalţul dinţilor făcându-l asemănător nisipului umed. Dacă tu te grăbeşti să-ţi periezi dinţii în asemenea momente, când smalţul este moale, nu vei face decât să accelerezi efectul acizilor care va trece de smalţul protector.

Mai bine: Aşteaptă 30-60 de minute după ce ai consumat mâncăruri sau băuturi acide înainte de a te spăla pe dinţi. Sau clăteşte-ţi bine gura cu apă înainte de periaj.

Obiceiuri sănătoase # 3: Ronţăi toată ziua

Secretul unei siluete zvelte sunt gustările frecvente, nu-i aşa?! Ei bine, lucrurile nu sunt tocmai corecte mai ales dacă mănânci seara târziu. Potrivit unui studiu realizat pe animale de către Salk Institute for Biological Studies in La Jolla, California, mâncatul la ore târzii în noapte împiedică pierderea în greutate şi duce la acumularea de kilograme în plus. Organismele noastre metabolizează caloriile mult mai bine atunci când ne hrănim în timpul zilei.

Mai bine: Mănâncă în intervalul a 10-12 ore. Asta înseamnă că dacă iei micul dejun la 7 dimineaţa, ar trebui să termini cina pâna la ora 19:00.

Obiceiuri sănătoase # 4: Îţi dai telefonul pe silent şi îţi pregăteşti organismul pentru culcare stând pe canapea şi privind la tv

Să stai confortabil pe canapea în timp ce priveşti serialul preferat poate fi modalitatea ta de a scăpa de grijile de peste zi şi să te pregăteşti pentru culcare. Experţii nu sunt însă de acord cu tine şi spun că procedând astfel îţi sacrifici somnul. Intensitatea scăzută a luminii colorate de la tv, pc, iPad ori smartphone poate afecta ceasul intern al organismului ceea ce va avea ca efect o trezire mai grea în dimineaţa următoare.

Mai bine: O idee mai bună este să opreşti toate echipamentele electronice – inclusiv telefonul – cu o oră înainte de a merge la culcare.

Obiceiuri sănătoase # 5: Faci ordine în casă zilnic

Ştii prea bine că dezordinea poate interfera cu abilitatea ta de a te relaxa, aşa că atunci când ajungi acasă, te asiguri că este ordine, îţi achiţi facturile şi cureţi toate suprafeţele înainte de a te pregăti de culcare. Problema este că dereticarea la sfârşitul zilei înseamnă un nivel ridicat al cortizolului, hormonul stresului. Iar o cantitatea mare de cortizol creşte riscul dezvoltării unor probleme de sănătate atât fizice, cât şi mentale.

Mai bine: Relaxează-te la finalul unei zile de muncă şi lasă treburile gospodăreşti pe altă dată.

Obiceiuri sănătoase # 6: Recuperezi somnul pierdut în cursul săptămânii, în weekend

Dacă abia aştepţi să dormi mai mult în weekend vei plăti preţul luni. Este mit faptul că orele de somn pierdute în timpul săptămânii pot fi recuperate în weekend când trebuie să dormi cu 3-4 ore mai mult, scrie Sfatul Părinților. Adevărul este că acel deficit de somn poate fi recuperat dacă dormi 8 ore două nopţi la rând.

Mai bine: Recuperează somnul pierdut mergând la culcare mai devreme, decât să dormi mai mult dimineaţa următoare.

Obiceiuri sănătoase # 7: Îţi speli săptămânal feţele de pernă

Dacă procedezi astfel îi depăşeşti pe mulţi atunci când este vorba despre igienă. Însă înainte de a te umfla în pene, aminteşte-ţi când a fost ultima oară când ţi-ai spălat perna sau când ai cumpărat una nouă? Dacă nu-ţi aminteşti atunci trebuie să ştii că de fapt aceasta este adevărata problemă. Şi nu uita că cea mai mare cantitate de praf se găseşte în dormitor.

Mai bine: Spală în apă fierbinte şi perna nu doar feţele sale, la fiecare 3-4 săptămâni pentru a scăpa de factorii alergogeni.

