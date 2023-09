Substantele chimice din creier care te fac fericit si cum sa le activezi

Neurochimicalele, hormonii și neurotransmițătorii joacă un rol crucial în crearea senzațiilor și emoțiilor asociate cu fericirea. Acești compuși chimici din creier sunt singurii responsabili pentru starea noastră de spirit și sunt, de asemenea, responsabili pentru a ne face să ne simțim bine, fără a fi legați de circumstanțe sau de posesiuni materiale. Fericirea este pur și simplu un produs chimic, iar capacitatea noastră de a fi fericiți este determinată în mare parte de nivelul acestor substanțe chimice din creier - dopamina, serotonina, oxitocina și endorfinele.

Simplu spus, când nivelurile acestor substanțe chimice din creier sunt ridicate, simțim o stare generală de fericire și bine, în timp ce nivelul scăzut poate duce la stări de disperare sau depresie.

Iata ce poti face pentru a activa substantele chimice din creier care te fac fericit.

Endorfinele

Sunt neuropeptide opioide, ceea ce inseamna ca sunt produse de sistemul nervos central si ne ajuta sa gestionam durerea fizica. De asemenea, cateodata, ne fac sa ne simtim usor ametiti. O modalitate nedureroasa de a induce endorfine in organism este sa faci miscare.

Endorfinele sunt eliberate atat dupa exercitiile aerobice cat si cele anaerobice. Un studiu a demonstrat ca si 30 de minute de mers pe banda de miscare timp de 10 zile la rand este suficient pentru a inregistra o reducere a depresiei in cazul subiectilor care se confrunta cu o astfel de tulburare.

Alimentele condimentate contribuie si ele la cresterea nivelului de endorfine. Receptorii de pe limba reactioneaza si trimite semnale catre creier asemenatoare cu cele pentru durere. Astfel, creierul incepe sa produca endorfine.

Serotonina

Serotonina este cea mai cunoscuta substanta chimica a fericirii intrucat ea este stimulata de antidepresive. Serotonina este un neurotransmitator generat de anumite activitati pe care le facem zilnic.

Expunerea la soare este o modalitate buna de a creste nivelul serotoninei, scrie Sfatul Parintilor. Sportul si gandurile pozitive stimuleaza de asemenea productia de serotonina. Unele studii au descoperit ca o dieta bazata pe alimente cu un continut bogat in triptofan poate avea ca efect un nivel mai ridicat de serotonina in organism. Acestea ar trebui consumate impreuna cu carbohidrati pentru a avea genera serotonina in corp.

Dopamina

Este hormonul placerii. Cand inscriem un gol la fotbal, cand indeplinim un obiectiv sau ducem la bun sfarsit o sarcina complicata, creierul produce, dopamina care iti spune ca ai facut o treaba buna. Primesti o doza buna de dopamina si cand ii ajuti pe ceilalti.

S-a demonstrat ca voluntariatul creste nivelul dopaminei si are si alte beneficii importante pentru sanatate. Unele cercetari au aratat ca numai gandul de bunatate plina de iubire poate duce nivelul de dopamina la cote inalte.

Oxitocina

Mamele pot fi familiarizate cu oxitocina, un hormon pe care organismele lor il produc din abundenta in timpul sarcinii si al alaptarii. In primul rand oxitocina este asociata cu atingerea si cu relatiile stranse.

Hormonul furnizeaza o multime de beneficii prin stimularea dopaminei si a serotoninei si reducerea anxietatii. Pentru a-ti creste nivelul de oxitocina fara sa apelezi la droguri imbratiseaza strans persoana iubita.

Masajul este si el un bun stimulator al oxitocinei. Dincolo de relaxarea mushiclor, masajul creste starea de bine, prin faptul ca exista contact fizic prelungit.

Odata ce intelegi modul de functionare si de declansare al hormonilor si neurotransmitatorilor care te fac fericit iti va fi mai usor decat crezi sa ii utilizezi constient, in folosul tau.

