Iată 7 motive pentru care ar trebui sa renunti la ideea ca trebuie sa-i multumesti pe altii în schimbul laudelor și aprecierilor lor.

1. Poti avea tulburari psihice

Daca esti constant in cautarea aprecierii celorlalti, in momentul in care nu mai primesti ceea ce doresti sau nu mai primesti in cantitatea dorita de tine, intri intr-o stare de negare, devii introvertit, poti incepe sa-ti conturezi o lume imaginara, in care totul se intampla asa cum vrei tu, scrie Sfatul Părinților. Nu vei castiga niciodata aprecierea cuiva, daca cersesti apreciere. In schimb, cu cat esti mai increzator in fortele proprii, mai independent, lumea te va admira si respecta sincer.

2. Suntem unici

Fiecare om este unic si fiecare om are talentul sau, felul sau de a fi. Incercarea de a te incadra in anumite tipare care nu ti se potrivesc contravine legilor divinitatii. Daca nu esti adeptul spiritualitatii, gandeste-te la stiinta. Din punct de vedere biologic, nu mai exista o alta persoana care sa aiba exact acelasi ADN cu al tau. Si orice incercare de a modifica o gena pentru a fi ca alta gena creeaza mutanti.

3. Multumindu-i pe altii nu te vei multumi pe tine

De multe ori, in incercarea de a-i multumi pe ceilalti, te indepartezi de la visurile tale, de la idealurile tale, de la telurile tale. In cele din urma vei deveni din ce in ce mai frustrat ca nu ai urmat calea ta, ci pe-a altora, mai ales ca, uneori, drumul ales de altii nu este cel mai potrivit pentru tine si vei regreta ca nu ti-ai urmat propriile instincte.

4. Cati oameni crezi ca poti multumi?

Sunt milioane de oameni, fiecare cu gusturile sale, cu visele sale, cu valorile sale. Chiar crezi ca ii poti multumi pe toti?! Ce le place unora, ceilalti pot sa urasca. “Oamenii care cauta cu orice pret admiratia celorlalti au parte de ea foarte putin, iar cei care nu vor admiratia celorlalti se bucura din plin de ea”, spune Wayne Dyer.

5. Gandirea independenta este cheia evolutiei sociale si personale

Ce s-ar fi intamplat daca Darwin ar fi ascultat si urmat parerile celorlalti. Astazi nu ar mai fi existat teoria evolutiei. Iar lista exemplelor de acest gen poate continua cu toti marii savanti ai lumii.

Abilitatea de a prelua initiativa este forta care a dus la evolutia societatii, este calitatea de baza care defineste un adevarat lider. Sa iei deciziile pe care le consideri corecte, indiferent ce vor crede ceilalti despre tine.

6. Oamenii independenti isi asculta inima si sufletul

Socrate a preferat sa bea cucuta decat sa caute multumirea autoritatilor si sa traiasca precum un sclav. A trait si a murit liber si fara frica.

Daca iti urmezi propriile instincte, poti zbura deasupra tuturor si nu mai cerul iti poate fi limita. Cand urmezi calea aleasa de altii, esti ca un perus cu aripile taiate, inchis intr-o colivie. Oricat de colorate ti-ar fi penele, esti sclavul altora, nu esti stapanul propriei libertati.

Sub presiunea de a-i multumi pe toti oamenii din jurul tau, iti pierzi puterea divina a intuitiei, iti pierzi clarviziunea.

7. Poti ajunge la depresie

Daca te uiti tot timpul in stanga si in dreapta sperand ca cineva sa te vada, risti sa iti pierzi drumul tau. Iti pierzi creativitatea si nu mai esti atent la ceea ce iti transmite instinctul tau, sufletul tau. Iti pierzi bucuria de a trai, acumulezi frustrari, te minti singur si faci ceva desi stii ca nu e bine. Insa trebuie sa-i multumesti pe ceilalti, nu? Teama ca ce vei face nu va fi pe placul celorlalti, iti vor “ucide” puritatea, simplitatea, bucuria si inocenta sufletului. Iar de aici si pana la depresie nu mai este decat un singur pas.