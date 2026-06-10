450 de militari din șapte țări participă în România la exercițiul militar SEA BREEZE 26.1

Sursă: Realitatea.net

Aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional SEA BREEZE 26.1, găzduit de România.

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, exercițiul este organizat de Forțele Navale Române împreună cu state aliate și partenere și are ca obiectiv creșterea nivelului de pregătire pentru operații comune și reacția în situații de criză sau conflict.

Exercițiul este coordonat de Flota a Șasea a SUA

SEA BREEZE 26.1 este condus de Flota a Șasea a Statelor Unite și este găzduit de Forțele Navale Române, prin Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”. Activitățile de instruire se desfășoară în Poligonul Babadag și includ trageri reale, exerciții tactice și simularea unui raid amfibiu. Militarii participă la scenarii care presupun planificarea și executarea unor operații în comun, coordonarea forțelor și reacția în situații specifice actualului context de securitate din regiunea Mării Negre.

Reprezentanții MApN spun că exercițiul reflectă cooperarea dintre statele participante și consolidarea capacității de apărare în regiune.

„Exercițiul reflectă angajamentul comun al aliaților și partenerilor pentru consolidarea capacității de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO, precum și pentru menținerea securității și stabilității în regiunea Mării Negre”, a transmis ministerul.